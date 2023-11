Regionalliga Südwest Doppelpack durch den Top-Joker – Harres hält den FC Homburg auf Wolke sieben

Nach einer Viertelstunde folgte dann die bis hierhin beste Chance der Gäste: Maier kam erneut aus der zweiten Reihe zum Abschluss, der Ball kam mittig auf Kretzschmar, der nach vorne abwehrte. Den Abpraller verzog Arif Güclü in aussichtsreicher Position frei vor dem Kasten aber komplett (16.) – da war mehr drin für den TSV. So auch in der nächsten brandgefährlichen Szene der Hessen: Tim Kircher kam auf seiner rechten Seite zum Flanken, fand am zweiten Pfosten den einlaufenden Singer, der den Ball artistisch mit hohem Bein Richtung Tor brachte, aber am linken Außenpfosten scheiterte (19.). Von den Grün-Weißen war im Spiel nach vorne noch nichts Erbauliches zu sehen. Steinbach machte insgesamt den frischeren Eindruck.