Nach Erstrunden-Sensation gegen Darmstadt Der Glaube an den nächsten Homburger Pokal-Coup ist präsent

Als klarer Außenseiter, aber mit der Hoffnung auf die nächste Überraschung empfängt Fußball-Regionalligist FC Homburg an diesem Dienstagabend um 18 Uhr Zweitligist SpVgg Greuther Fürth in Runde zwei des DFB-Pokals. „Es herrscht eine Riesenvorfreude im Team und im Umfeld“, sagt Torwart Tom Kretzschmar, auf den im Waldstadion viel Arbeit zukommen dürfte: „Das wird ein geiles Spiel. Für viele von uns ist es das erste Mal überhaupt in der zweiten DFB-Pokal-Runde. Da freut sich jeder drauf“, betont der 24-Jährige.