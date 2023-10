DFB-Pokal FC Homburg gewinnt gegen Greuther Fürth

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat am Dienstagabend im DFB-Pokal für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt: Vor 5230 begeisterten Zuschauern im Waldstadion bezwangen die Grün-Weißen den Zweitligisten Spvgg. Greuther Fürth nach einer unglaublich starken Kampfleistung mit 2:1 (1:0). Nach der Führung durch Fabian Eisele (31.) nahm der Coup zur Halbzeit bereits konkrete Züge an. In Hälfte zwei kam der Favorit zwar rasch zum Ausgleich, doch wenige Minuten vor Schluss verwandelte der eingewechselte Angreifer Phil Harres das Waldstadion in ein Tollhaus (83.). Nach einer Abwehrschlacht in den Schlussminuten kannte der Jubel im Homburger Lager beim Abpfiff durch Schiedsrichter Florian Lechner keine Grenzen. Der FCH steht damit erstmals seit 1996 wieder im DFB-Pokal-Achtelfinale.