„Die Balance ist wichtig im Fußball“ Neuer Trainer beim FC Homburg: Danny Schwarz will oben mitspielen

Mit dem FC Homburg in den DFB-Pokal und dann gegen den FC Bayern. Der Traum vieler grün-weißer Fans könnte auch für Danny Schwarz, den neuen Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten, eine dieser Geschichten werden, die eben nur der Fußball schreiben kann. Der 48-Jährige, der am Dienstag, 16. Mai, der Presse und der Mannschaft vorgestellt wurde, hat einige Jahre im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters gearbeitet. „Von der U16 bis zur zweiten Mannschaft. Die Bedingungen am Campus sind herausragend“, erzählt Schwarz, beklagt sich aber nicht über die Gegebenheiten rund ums Waldstadion, „es geht besser, vorher an der Säbener Straße war auch nicht alles Gold.“