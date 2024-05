Abschied aus dem Saarland nach herausragender Saison Dieser Bundesligist holt Top-Torjäger Phil Harres vom FC Homburg

„Mir tut es sehr weh, den Verein jetzt schon wieder zu verlassen, weil ich die Zeit hier sehr genossen und ich mich in Homburg wirklich sehr wohlgefühlt habe“, teilte Harres mit. „Doch solche Chancen bieten sich nicht jedes Jahr.“ Er sei dem FCH unendlich dankbar für diese Zeit und dafür, dass ihm keine Steine in den Weg gelegt worden seien. „Ich werde Homburg und den FCH immer im Herzen tragen und gespannt verfolgen, was hier passiert – und dann hoffentlich nächstes Jahr zur Aufstiegsfeier kommen“, so Harres.