Ein Punkt und ein Jubiläum FC Homburg erkämpft sich in Mainz das Unentschieden

Für den in St.Arnual aufgewachsenen Tim Stegerer war es das 300. Pflichtspiel für die Grün-Weißen. Dafür gab es Applaus von 30 mitgereisten Anhängern unter den insgesamt 392 Zuschauern im Stadion am Bruchweg. Homburgs Geschäftsführer Raffael Kowollik hatte wohl die weiteste Anreise. Er kam aus Kiel, wo er an die Besatzung des Minenräumschiffes "Homburg" der Bundesmarine, dem Patenschiff der Bier-Stadt, Trikots des Ex-Bundesligisten verschenkt hatte.