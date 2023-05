Danach gabs Freibier Tor-Spektakel nach der Pause - Homburg besiegt Worms 4:3

1128 Zuschauer waren am Samstag noch einmal ins Homburger Waldstadion gekommen. In der Liga geht es für die Grün-Weißen ja schon seit Wochen um nichts mehr, im Pokal hofft man ja immer noch, von einer direkten Qualifikation der Drittligisten SV Elversberg und 1. FC Saarbrücken profitieren zu können. Dann käme es zu einem Entscheidungsspiel gegen den SV Auersmacher (wir berichteten). Vor dem Hintergrund dieser möglicherweise bedeutenden Partie wurde FCH-Kapitän Mart Ristl (Bachmuskelprobleme) am Samstag geschont. Auch der in Trier angeschlagen vom Feld gegangene Jose Matuwila blieb zunächst nur auf der Bank - Nico Theisinger und Arman Ardestani rückten dafür ins Team.