Der Oberliga-Spitzenreiter und designierte Regionalliga-Aufsteiger FC Homburg bekommt einen neuen sportlichen Leiter. „Es ist klar, dass Michael Berndt in der nächsten Saison Sportmanager des FC Homburg wird“, bestätigt Vorstands-Chef Herbert Eder. Der Ex-Mittelfeldspieler der Grün-Weißen tritt die Nachfolge von Angelo Vaccaro an, der nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest in der vergangenen Saison gehen musste. Der 39-jährige Berndt, der aktuell die U19 des FCH in der Regionalliga trainiert, wird nicht dem Vorstand angehören, sondern „auf Basis eines Vereinsmitarbeiters tätig sein“, wie Eder sagt. Von Ralph Tiné