Mainz/Saarbrücken Sieben. Sieben. Eins. Das ist die Formel zum Glück beim 1. FC Saarbrücken. Das 2:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 II war der siebte Sieg für die Saarländer im siebten Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest. Die Blau-Schwarzen grüßen damit weiter von der Tabellenspitze.

Auf immerhin fünf Positionen hatte FCS-Trainer Dirk Lottner die Startformation gegenüber dem schwachen Auftritt beim 3:1-Sieg bei RW Koblenz am Dienstag verändert. Steven Zellner, Kianz Froese, Mario Müller, Tobias Jänicke und Sebastian Jacob gehörten zu den ersten Elf. Und Jacob war es auch, der in einer durchwachsenen ersten Hälfte das einzige Ausrufezeichen setzte. Nach "chip-Ball" von Jänicke köpfte der Rodener zum 1:0 ein. Da waren 41 fast ereignislose Minuten vorrüber.

"Für Siege muss man sich nicht entschuldigen", hatte Lottner, der nach einer Stunde und einer kleinen Rangelei mit dem Mainzer Dominic Peitz die gelbe Karte gesehen hatte, vor dem Spiel gesagt. Und so feierten 1000 mitgreiste Saarbrücker Schlachtenbummler unter den knapp 1500 Zuschauern ihre "Spitzenreiter, Spitzenreiter" im Stadion am Bruchweg ausgelassen: "Keiner wird es wagen, unseren FCS zu schlagen" - am nächsten Samstag wird es die TSG Hoffenheim II in Völklingen versuchen.