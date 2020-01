Hallenfußball : Hochspannung in der Brebacher Sporthalle

Mirko Becker vom FC Rastpfuhl (links) zirkelte 2019 im Endspiel des Turniers in Brebach den Ball an Torwart Tom Simmer vom FV Bischmisheim vorbei – doch die Kugel flog am Tor vorbei. Die Rastpfuhler siegten aber mit 4:0. Foto: Thomas Wieck

Brebach Beim Hallenturnier der AG Saarbrücker Vereine hoffen der FC Rastpfuhl, der SC Halberg Brebach und der FC Kutzhof auf Punkte für die Qualifikation für das Masters-Finale in der Saarbrücker Saarlandhalle.

Von Heiko Lehmann

Das Turnier der Arbeitsgemeinschaft (AG) Saarbrücker Vereine in der Sporthalle Brebach zählt zu den traditionsreichsten im Regionalverband Saarbrücken. 21 Mal wurde es als reine Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ausgetragen. In diesem Winter ist die Veranstaltung zum siebten Mal ein Qualifikationsturnier für das Masters am Samstag, 2. Februar, in der Saarlandhalle in Saarbrücken.

Die 28. Auflage des Turniers der AG Saarbrücker Vereine – das sind die SF Saarbrücken, der ATSV Saarbrücken, FC St. Arnual und FC Rastpfuhl – verspricht von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Januar, Hochspannung. Mit dem FC Rastpfuhl, der SV Elversberg, dem FC Kutzhof und dem SC Halberg Brebach haben noch vier der teilnehmenden Mannschaften realistische Chancen, zum Masters-Finale in der Saarlandhalle zu fahren. Die besten hat der FC Rastpfuhl, der 2019 das Turnier der AG Saarbrücker Vereine gewonnen hat. Der Verbandsligist liegt mit 65,70 Punkten auf dem achten Platz der Masters-Qualifikationstabelle und hat nur 0,10 Punkte weniger als der Saarlandligist SF Köllerbach, der den siebten und damit letzten Qualifikationsplatz belegt.

info Das Turnier in der Sporthalle Brebach: Gruppe A (Donnerstag, 9. Januar, ab 17.30 Uhr): FC Rastpfuhl II, FV Püttlingen, FV Bischmisheim II, SV Bübingen. Gruppe B (ab 18.04 Uhr): FC Rastpfuhl, FC Kutzhof, Saar 05 Saarbrücken II, DJK Rastpfuhl/Rußhütte. Gruppe C (Freitag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr): Saar 05 Saarbrücken, 1. FC Riegelsberg II, SV Gersweiler II, FC St. Arnual. Gruppe D (ab 18.04 Uhr): FC St. Arnual II, Hellas Bildstock, ATSV Saarbrücken, UFC Wacker Saarbrücken. Gruppe E (Samstag, 11. Januar, ab 13 Uhr): SV Elversberg, SV Rockershausen II, FV Bischmisheim, SF Saarbrücken II, SV Auersmacher, FC Rastpfuhl III. Gruppe F (ab 17.15 Uhr): 1. FC Saarbrücken, Halberg Brebach, SF Saarbrücken, DJK Saarwellingen, Saarbrücker SV, AFC Saarbrücken. Die Zwischenrunde in der Sporthalle Brebach beginnt an diesem Sonntag, 12. Januar, um 14 Uhr, das Viertelfinale um 17.25 Uhr. Das Halbfinale startet um 18.35 Uhr, das Spiel um Platz drei wird um 19.15 Uhr angepfiffen und das Finale um 19.45 Uhr.

„Wir könnten am Wochenende einen großen Schritt machen. Wir spielen noch drei Turniere und treffen beim letzten sogar noch direkt auf die SF Köllerbach“, sagt Rastpfuhls Torhüter Robin Scheid, der noch nie beim Masters-Finale mitgespielt hat. Die SV Elversberg hat die Teilnahem das Masters-Finale nicht zum Muss erklärt. In der Zwischen- oder der Finalrunde des Turniers der AG Saarbrücker Vereine könnte es für die Elversberger aber zum reizvollen Duell mit dem 1. FC Saarbrücken kommen. Jedoch treten beide Mannschaften in der Hallenrunde nur mit Nachwuchsspielern beziehungsweise Akteuren aus den jeweiligen zweiten Mannschaften an den Start. Die SV Elversberg II spielt in der Oberliga, der 1. FC Saarbrücken II in der Bezirksliga.

„Wir sind stolz darauf, dass der FCS zum ersten Mal in den 28 Jahren bei unserem Turnier spielt“, sagt Hans-Jürgen Altes. Er ist der Vorsitzende der AG Saarbrücker Vereine. Altes erklärt: „Jeder von den ausrichtenden Vereinen übernimmt für einen der vier Tage die Ausrichtung. Dieses Modell hat sich sehr gut bewährt.“

Landesligist FC Kutzhof und Saarlandligist SC Halberg Brebach müssten das Turnier in der Brebacher Halle am Wochenende gewinnen, um noch realistische Chancen zur Teilnahem am Masters-Finale zu haben. Doch die Konkurrenz ist groß.