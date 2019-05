Fußball : Kutzhof lässt sich auf dem Weg zum Titel von Dieben nicht ausbremsen

So jubeln Aufsteiger: Kutzhofs Kapitän Janik Bellia reckt den Meister-Teller in die Höhe. Foto: LFT/ebs.pressefoto

Kutzhof Der FC Kutzhof hat sich im letzten Spiel durch den 2:0-Sieg gegen Borussia Spiesen die Bezirksliga-Meisterschaft gesichert. Bei der anschließenden Feier musste improvisiert werden, weil Diebe ins Clubheim eingebrochen waren.

Als die Helfer des FC Kutzhof am Samstag auf den Sportplatz kamen und letzte Vorbereitungen für das einen Tag später anstehende Spiel gegen Borussia Spiesen treffen wollten, traf sie fast der Schlag: Ins Clubheim war in der Nacht eingebrochen worden. Diebe entwendeten Essen und Trinken sowie die Musikanlage. Der Darts-Automat war ebenso zerstört worden wie eine Fensterscheibe. „Statt den Rasen zu mähen, mussten wir aufräumen und auf die Polizei warten“, erklärt der sportliche Leiter des Clubs, Julian Vogel. „Aber danach gab es im Ort eine Welle der Solidarität“, freut sich der 37-Jährige: „Ein Lieferant hat neue Getränke vorbeigebracht. Ein Pizzaservice hat uns am Sonntag mit Essen versorgt. Und ein DJ ist mit seiner Anlage gekommen.“