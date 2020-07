Trainersuche bei den Grün-Weißen ist beendet : Matthias Mink wird neuer Trainer beim FC Homburg

Homburg Mit dem Ex-Steinbacher Matthias Mink hat sich der FC Homburg für einen erfahrenen und ambitionierten Trainer als Nachfolger für Jürgen Luginger entschieden.

Homburg (rti/raps) Der FC Homburg hat einen neuen Trainer gefunden. Und es ist ein Name, der im Vorfeld überhaupt nicht gehandelt wurde. Weder Rüdiger Ziehl noch Dirk Lottner ist der Neue auf dem Trainerstuhl, der Fußball-Regionalligist hat sich für Matthias Mink entschieden. Das bestätigte der FCH am Freitagnachmittag um 16 Uhr.

Mink ist ein erfahrener und ambitionierter Trainer, der 52-Jährige trainierte zuletzt von Mai 2016 bis März 2019 den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest und führte den Emporkömmling in die Ligaspitze. Der Ex-Profi spielte als aktiver Fußballer unter anderem sieben Jahre lang in den 90er-Jahren in der 2. Bundesliga bei Fortuna Köln. Im Homburger Waldstadion tritt er die Nachfolge von Jürgen Luginger an, der kürzlich zum 1. FC Saarbrücken wechselte und dort Nachfolger von Marcus Mann als Sportdirektor wird.