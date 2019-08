Fußball Regionalliga : Heftige FCH-Heimklatsche gegen Ulm

Homburg Fußball-Regionalligist Homburg unterliegt dem SSV mit 1:5.

Mehr „Aggressivität und Zielstrebigkeit“ hatte Jürgen Luginger vor dem Spiel am Mittwochabend gegen den SSV Ulm gefordert. Doch der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg sollte stattdessen ein Debakel seiner Mannschaft erleben. Bei der 1:5-Klatsche zeigte der FCH eine ganz schwache Leistung. Auf Platz 13 der Tabelle trennt den FCH nur noch ein Platz von der Abstiegszone.

Bereits beim Pausenpfiff stimmten die 1400 Zuschauer im Homburger Waldstadion ein gellendes Pfeifkonzert an. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hausherren schon mit 0:3 hinten.Mit einem Kopfballtreffer hatte Lukas Hoffmann nach 15 Minuten den Torreigen für die Gäste eröffnet. Das 2:0 für Ulm ließ danach nur sechs Minuten auf sich warten. Ardian Morina traf für die Gäste. Lennart Stoll stellte dann in der 43. Minute den 3:0-Halbzeitstand her.