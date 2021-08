Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg geht ohne Lienhard in Koblenz 0:4 unter

Wie beim 3:3 gegen den SSV Ulm zu Hause am vergangenen Samstag mussten die Spieler des FC Homburg auch nach der 0:4-Niederlage am Dienstagabend bei Rot-Weiß Koblenz mit langen Gesichtern vom Platz gehen. Foto: imago images/Jan Huebner/Fabian Kleer via www.imago-images.de