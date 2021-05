Fußball-Regionalliga : FC Homburg und TSG Hoffenheim II trennen sich 1:1

Foto: Andreas Schlichter

Homburg Trotz einer Vielzahl an sehr guten Torchancen, kam der FC Homburg in der Partie gegen die U23 der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Partie im Homburger Waldstadion endete nach 90 Minuten mit einem für den FCH unbefriedigenden 1:1.

Bis zu Damjan Marcetas Torchance in der 19. Minute, mit der der Homburger Stürmer an Gäste-Torwart Luca Dante Philipp scheiterte, passierte wenig vor den beiden Toren. Die größte Chance hatte der Hoffenheimer Fisnik Asllani, der in der 23. Minute allein vor dem Homburger Schlussmann Niklas Knichel, auftauchte. Die Nummer 19 der Gäste konnte zwar Knichel, der den Vorzug vor Stammtortwart David Salfeld erhalten hatte, überlupfen, verfehlte aber den Homburger Kasten haarscharf. Nur eine Minute später zog Hoffenheims Semih Sahin von der Strafraumkante ab, traf aber seinen eigenen Mann. In der 35. Minute versuchte Loris Weiß sein Glück. Aber der Ball wurde ebenso geblockt wie Marcetas Schuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. So ging es torlos in die Halbzeitpause.