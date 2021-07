Fußball-Regionalliga Südwest : SVE und FCH starten gegen Topteams

Elversberg/Homburg Die SV Elversberg und der FC Homburg starten am Wochenende 13. bis 15 August gegen die Topteams der Fußball-Regionalliga Südwest in die Saison. Der FC Homburg muss zum Auftakt zu den Offenbacher Kickers.

SVE-Trainer Horst Steffen findet den Auftakt dagegen überhaupt nicht gut. Sein Team ist am ersten Spieltag spielfrei, empfängt am zweiten Spieltag Offenbach und muss dann nach Ulm. Steffen: „Ich finde spielfrei am ersten Spieltag gar nicht toll. Alle freuen sich auf den Start, und dann müssen wir warten und danach wieder einem Rückstand hinterherlaufen.“ Eine Woche vor dem Ligastart spielt die SVE zwar im DFB-Pokal gegen Bundesligist FSV Mainz 05, doch das ändert nichts an seiner Kritik am Plan. „Wir kommen mit dem freien ersten Spieltag nicht in den Rhythmus“ Da die SVE immer eine Woche später gegen den Homburger Gegner spielt, ergibt es am Saisonende eine reizvolle Konstellation, wenn Elversberg empfängt am letzten Spieltag (14. Mai 2022) den FCH zum Saarderby erwartet. Das Hinspiel in Homburg ist am 20. November. Bis zum 19. Dezember finden noch vier Spieltage der Rückrunde statt. Nach der Winterpause geht es am 11. Februar weiter.