Vor Topspiel gegen den FC Homburg „Das ist ein geiler Verein“ – Ex-Elversberger Tekerci peilt mit den Stuttgarter Kickers den nächsten Durchmarsch an

Stuttgart · Der langjährige Elversberger steht mit den Stuttgarter Kickers an der Spitze der Regionalliga. An diesem Sonntag steht das Topspiel gegen den FC Homburg an. Was er über die Partie und auch über den Erfolg seiner Elversberger Ex-Kollegen sagt.

09.11.2023 , 11:59 Uhr

Der langjährige Elversberger Sinan Tekerci hat mit den Stuttgarter Kickers die Chance auf den Durchmarsch in die 3. Liga. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Hansjürgen Britsch

Von David Benedyczuk

Ein wenig Wehmut schwingt bei Sinan Tekerci mit, wenn er die alten Kollegen am Fernseher verfolgt. Fünf Jahre war der offensive Mittelfeldspieler bei der SV Elversberg, war Teil des Märchens von der Kaiserlinde mit dem Sensations-Durchmarsch in die 2. Bundesliga, wo seine ehemaligen Mitspieler sich nun mit großen Namen wie dem Hamburger SV oder wie an diesem Freitag dem FC Schalke 04 messen dürfen.