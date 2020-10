Fußball-Regionalliga : FC Homburg spielt Unentschieden gegen FSV Mainz 05 II

Mainz Fußball-Regionalligist FC Homburg konnte seiner klaren Favoritenstellung bei der U23 des FSV Mainz 05 am Samstag nicht gerecht werden. Mit 1:1 endete die Partie im Mainzer Bruchwegstadion, das coronabedingt ohne Zuschauer auskommen musste.

FCH-Trainer Matthias Mink schickte die gleiche Startelf auf den Platz, die vor einer Woche den VfR Aalen im heimischen Waldstadion mit 6:1 vom Platz gefegt hatte. Wie schon gegen Aalen geriet der FCH auch in Mainz früh mit 0:1 in Rückstand. In der zehnten Minute war es der Mainzer Marlon Mustapha der den Ball via Innenpfosten im Homburger Tor unterbrachte. Die Gäste versuchten nun ihrerseits zum Ausgleich zu kommen, erzeugten aber anders als vor einer Woche kaum einmal wirkliche Gefahr vor dem Tor der Hausherren. Bis auf ein paar Halbchancen von Philipp Schuck (33. Minute), Philipp Hoffmann (35.) und Marcel Carl (41.) blieben die Grün-Weißen in der Offensive blass.