Fußball-Regionalliga Gegen den Bahliner SC haben die Spieler des FC Homburg einen Spezialauftrag

„Wir sind eine Runde weiter. Nach dem „Wie“ fragt in einer Woche keiner mehr.“ Danny Schwarz, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, hob nach dem mühsamen 3:2 (0:1) am Mittwoch im Saarlandpokal-Achtelfinale beim SV Auersmacher das Wesentliche hervor. Allerdings gibt ihm das Spiel beim Oberligisten trotz des Siegs zu denken, schließlich war es nicht das erste Mal, dass seine Elf erst mal einem Rückstand nachlaufen musste – im Gegenteil. In allen sieben Partien, die der FCH dieses Jahr absolviert hat (fünf Test- und zwei Pflichtspiele), kassierten die Grün-Weißen ein frühes Gegentor.