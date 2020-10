Kostenpflichtiger Inhalt: Tolle Aufholjagd im Auswärtsspiel : FCH siegt nach 0:2-Rückstand doch noch in Walldorf

Spannend machten es am Dienstagabend die Fußballer des FC Homburg. Foto: dpa/Uwe Anspach

Walldorf In der vergangenen Saison gelang dem FC Homburg beim FC Astoria Walldorf nach einem 0:3-Rückstand noch eine furiose Aufholjagd zum 3:3. Am Dienstagabend setzte der Fußball-Regionalligist noch einen drauf und bog einen 0:2-Rückstand sogar noch in einen 3:2-Sieg um.