Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg lässt sich vom Schlusslicht düpieren

BALINGEN Der Fußball-Regionalligist verliert nach einer 1:0-Führung bei der TSG Balingen mit 1:2. Trainer Timo Wenzel ist tief enttäuscht.

„Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben uns letzte Saison hier schon auskontern lassen – jetzt passiert genau das wieder“, sagte Torwart David Salfeld nach dem Ende der schönen Siegesserie. Im Gastspiel beim Tabellenletzten TSG Balingen musste sich Fußball-Regionalligist FC Homburg nach fünf Siegen in Folge wieder geschlagen geben. Die Grün-Weißen lagen am Samstag auf Kurs, führten bis 20 Minuten vor Schluss mit 1:0 und hatten Chancen zum zweiten Tor – doch am Ende standen sie beim 1:2 (1:0) mit leeren Händen da.

Bereits im Mai hatte sich Homburg bei den Schwaben überraschen lassen und eine bittere 0:1-Niederlage kassiert. „Diesmal machen wir sogar das Tor, waren lange spielbestimmend – aber wir haben in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel Gas gegeben, wie wir es müssten“, versuchte Torhüter Salfeld zu erklären, warum Balingen vor 469 Zuschauern noch die Wende gelang.

Nach der Pause hätte der FCH das Spiel für sich entscheiden können. Markus Mendler kam zweimal kurz hintereinander frei zum Abschluss. Beim ersten Mal traf er den Ball nicht richtig (58. Minute). Wenig später tauchte Mendler erneut vor Marcel Binanzer auf, scheiterte aber an der starken Fußabwehr des TSG-Torwarts (64.). Somit blieb es bei der 1:0-Führung, für die Mendler mit seinem Geniestreich in der ersten Halbzeit gesorgt hatte. Einen Freistoß von der rechten Seite zog er mit links auf das Balinger Tor, der Ball wurde länger und länger und schlug unhaltbar ein (23.).

Bis dahin war Balingen das bessere Team, nach der Führung bekam Homburg das Geschehen besser in den Griff. Marco Hingerl hätte den Vorsprung früh ausbauen können, sein Kopfball nach Flanke von Loris Weiss traf aber die Latte (34.). Dazu gesellten sich die vertanen Chancen nach der Pause, weshalb FCH-Trainer Wenzel konstatierte: „Wenn du das Spiel in der Phase nicht zumachst, machst du den Gegner stark. Balingen bekam Oberwasser – und dann wird es schwer. Es war in der zweiten Halbzeit einfach viel zu wenig von uns.“

Und so kam es, wie es im Fußball meistens kommt: Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr – nicht die einzige an diesem Tag – musste Homburg den Ausgleich hinnehmen. Lukas Ramser bekam rechts zu viel Platz zum Flanken. Die abgefälschte Hereingabe landete am kurzen Pfosten bei Balingens Torjäger Jan Ferdinand, der sein sechstes Saisontor markierte – 1:1 (72.). Danach geriet der FCH mehrfach ins Schwimmen. Simon Klostermann verpasste nach missglückter Kopfballabwehr von Salfeld ebenso das mögliche 2:1 (72.) wie kurz darauf Ferdinand, der über das Tor zielte (78.). Drei Minuten vor Ende war es aber passiert: Die Gäste spielten nahe der Mittellinie auf Abseits. Das ging schief. Ferdinand durfte allein auf Salfeld zusteuern, zog links am Torwart vorbei und drückte die Kugel aus spitzem Winkel zum 2:1 ins Netz (87.). Gegenüber wurde Hingerls Kopfballtor wegen Abseitsstellung nicht gegeben (90.) – und so war die nächste bittere FCH-Pleite in Balingen perfekt.