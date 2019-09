Regionalliga Südwest : FCH kommt gegen FK Pirmasens nur zu einem 1:1

Homburg Nach drei Siegen in Serie musste Fußball-Regionalligist FC Homburg am Freitagabend einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Tabellenvorletzten FK Pirmasens reichte es vor 1870 Zuschauern im Homburger Waldstadion nur zu einem 1:1. Dass der FCH in der ersten Hälfte gefühlte 80 Prozent Ballbesitz hatte, nutzte den Grün-Weißen wenig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen die mit zwei Viererketten verteidigenden Pirmasenser fanden die Hausherren kein Durchkommen. Nach vorne machten die Gäste nur das Nötigste, nachdem David Becker bereits in der zehnten Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Pirmasens mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Bei dem folgenden Belagerungsspiel in der Pirmasenser Platzhälfte versuchte es der FCH immer wieder mit hohen Bällen, die die FKP-Abwehr kaum vor Probleme stellten. Nach 45 Minuten ging es mit der Gästeführung in die Kabinen.