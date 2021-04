Warum beim FCH alle unzufrieden waren : Gösweiner rettet dem FCH in Aalen einen Punkt

Gösweiner rettet dem FCH in Aalen einen Punkt

Aalen Um ein Haar hätte Timo Wenzel im sechsten Spiel als Trainer des FC Homburg am Samstag die erste Niederlage kassiert. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit kam der Fußball-Regionalligist beim ebenfalls zuvor fünf Mal ungeschlagenen Tabellen-13.

VfR Aalen zum 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Thomas Gösweiner köpfte in der letzten Szene des Spiels einen Freistoß von Kapitän Patrick Lienhard ins Tor. Zuvor war es aber trotz einiger vergebener Torchancen „von der Mannschaftsleistung nicht in Ordnung. Wir nehmen nicht viel Gutes mit, das war heute nix“, sagte der Österreicher Gösweiner.

In der Ostalb-Arena waren die Gastgeber nach einer harten Roten Karte gegen Tim Grupp (er hielt den durchgelaufenen Damjan Marceta fest) ab der 53. Minute nur zu zehnt. Der VfR, immer wieder gepusht vom neuen Trainer Uwe Wolf, ging aber trotzdem in Führung, Steffen Kienle setzte sich gegen zwei Homburger durch und schoss eiskalt zum 1:0 ein (71.). Danach verteidigten die Aalener den Vorsprung aufopferungsvoll. „Wir waren nicht gallig, nicht giftig. Die Jungs wissen, dass sie kein gutes Spiel gemacht haben“, sagte Wenzel. Der FCH ist jetzt Tabellenachter und spielt schon an diesem Dienstag wieder. Dann kommt der FSV Mainz 05 II um 18 Uhr ins Homburger Waldstadion.