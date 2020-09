Mit spätem Glück zum vierten Sieg : FC Homburg gewinnt bei Aufsteiger KSV Hessen Kassel

Kassel Fußball-Regionalligist FC Homburg hat im fünften Spiel den vierten Sieg eingefahren.

Von Beginn an versuchten beide Mannschaften nach vorne zu spielen. Allerdings fehlte sowohl den Gästen aus Homburg als auch den Hausherren beim letzten Pass die Präzision, um tatsächlich für Gefahr sorgen zu können. In der 30. Minute verletzte sich Serkan Göcer so schwer, dass er vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Für den Außenverteidiger kam Philipp Schuck in die Partie. In der 39. Minute hatte der FCH seine beste Chance in den ersten 45 Minuten. Nachdem der Kasseler Kevin Nennhuber Jannik Sommer im Strafraum gefoult hatte, entschied Schiedsrichter Fabian Schneider auf Elfmeter für die Gäste. Den von Patrick Lienhard getretenen Elfer hielt KSV-Torwart Maximilian Zunker. Der Nachschuss vom FCH-Kapitän flog am Tor vorbei. In der Nachspielzeit hatte Sommer die Führung auf dem Fuß, schoss aber deutlich über das Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff parierte Zunker eine weitere Großchance von Lienhard. So ging es torlos in die Halbzeitpause.