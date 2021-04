3:1-Erfolg : Salfeld und Marceta sichern FC Homburg den Heimsieg gegen Astoria Walldorf

Homburg Mit einem 3:1-Sieg ist der FC Homburg am Samstag seiner Favoritenrolle gegen den FC Astoria Walldorf gerecht geworden. Die Saarpfälzer trafen dabei auf mehr Widerstand als erwartet, erwiesen sich aber in den entscheidenden Momenten nervenstärker als der Gegner.

Anders als die Astoria brauchte der FCH nur eine Chance, um in der 15. Minute mit 1:0 in Führung zu gehen. Innenverteidiger Ivan Sachanenko, der für den gelbgesperrten Daniel di Gregorio in die Startelf gerückt war, versenkte einen Freistoß von Patrick Lienhard im gegnerischen Tor. In der Folge entwickelte sich ein lebhaftes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, die allerdings allesamt ungenutzt blieben. So ging es mit der Homburger 1:0-Führung nach 45 Minuten in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur drei Minuten bis Walldorfs Nico Hillenbrand einen Freistoß per Kopf zum 1:1 ins Homburger Tor verlängerte. Die Gäste waren nun besser und setzten den FCH weiter unter Druck. In der 58. Minute brachte FCH-Trainer Timo Wenzel Marcel Carl und Loris Weiß für Jannik Sommer und Philipp Hoffmann in die Partie. In der 58. Minute brachte Carl dann die Vorlage herein, die Damjan Marceta zur 2:1-Führung für den FC Homburg ausnutzte. Zwölf Minuten später war es erneut Marceta, der auf 3:1 für die Gastgeber erhöhte. In der 80. Minute hatte der Walldorfer Maik Goß die Riesenchance, die Gäste nochmal heran zu bringen, scheiterte aber am erneut stark reagierenden Salfeld, so dass es beim Homburger 3:1-Sieg blieb.