Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg ohne di Gregorio, aber wieder mit Hoffmann

Daniel di Gregorio, hier beim Torjubel mit Jannik Sommer, wird dem FC Homburg an diesem Wochenende fehlen. Foto: imago images/Eibner/Stefan Tschersich/Eibner-Pressef via www.imago-images.de

Homburg An Astoria Walldorf hat der Fußball-Regionalligist FC Homburg gute Erinnerungen. In insgesamt zehn Duellen blieb der FCH sechs Mal Sieger, drei Mal wurden die Punkte geteilt. Vor zwei Jahren machten die Saarpfälzer bei der Astoria aus einem zwischenzeitlichen 0:3 noch ein 3:3. In der letzten Saison drehten sie einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Wenn die abstiegsbedrohten Walldorfer an diesem Samstag um 14 Uhr im Homburger Waldstadion gastieren, will Timo Wenzel abermals die volle Punktzahl einfahren – gerne auch ohne vorherigen Rückstand.

„Walldorf hat in den letzten Wochen nicht so gepunktet, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Wenn wir wieder unsere Leistung auf den Rasen bringen, dann werden wir auch die drei Punkte in Homburg behalten“, sagt der FCH-Trainer vor dem Spiel gegen den Tabellen-18. selbstbewusst voraus.