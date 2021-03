Fußball-Regionalliga Südwest : FCH verliert Heimspiel gegen Kickers Offenbach

Zweimal zappelte der Ball im Homburger Netz, der FCH verlor das Heimspiel gegen den neuen Tabellenzweiten Kickers Offenbach mit 1:2. Foto: dpa/Tobias Hase

Homburg Nach zwei Siegen in Folge hat Fußball-Regionalligist FC Homburg am Dienstag in einem hochklassigen Spiel eine 1:2-Heimniederlage gegen Kickers Offenbach erlitten. „Wir können mit erhobenem Haupt vom Platz gehen.

Von Ralph Tiné

Die Mannschaft hat 90 Minuten alles gegeben und auch gut gespielt. Jetzt gilt es, das Positive mitzunehmen“, sagte FCH-Interimstrainer Joti Stamatopoulos und war mit der Leistung nicht unzufrieden.

Nachdem Schlussmann David Salfeld für seinen 100. Einsatz für den FCH geehrt worden war, lieferten sich beide Mannschaften ein enorm schnelles Duell, wobei echte Torchancen im Waldstadion zunächst Mangelware blieben. Den Hausherren gehörte die Anfangsphase, danach übernahmen aber die Gäste zunehmend das Kommando. Zur Halbzeit stand es 0:0.