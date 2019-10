Homburg Regionalligist Homburg feiert beim 4:2 gegen Balingen seinen fünften Sieg in Folge.

Der FC Homburg hat einen Lauf. Der 4:2-Erfolg gegen die TSG Balingen am Samstag war der fünfte Dreier in Folge für den Tabellenvierten der Regionalliga Südwest. Die 25 Punkte, die die Grün-Weißen in den letzten neun Spielen geholt haben, sind eines Meisterschaftsaspiranten würdig. Nur noch ein Zähler trennt den FCH vom zweitplatzierten TSV Steinbach-Haiger. Da sich der 1. FC Saarbrücken an der Tabellenspitze aber keinen Ausrutscher erlaubt, bleibt der FCH dennoch zurückhaltend bei der Frage nach eigenen Titelambitionen.

Dass die Hausherren in der Schlussphase gegen Balingen noch mal zittern mussten, war angesichts der Homburger Überlegenheit nicht zu erwarten. In der 14. Minute hatte Patrick Dulleck den FCH mit einem spektakulären Seitfallzieher mit 1:0 in Führung geschossen. "Ich wollte den Ball auf jeden Fall so nehmen. Dafür, dass er dann auch so einschlägt, braucht es aber auch ein bisschen Glück", sagte der Torjäger, der Sekunden vor dem Halbzeitpfiff mit einer Kopfballverlängerung das 2:0 von Loris Weiss einleitete. Das 3:0 besorgte Dulleck in der 52. Minute per Foulelfmeter selbst.