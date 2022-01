FCH-Trainer positiv getestet : Homburgs Trainer Wenzel mit Corona infiziert

Timo Wenzel ist seit März 2021 Cheftrainer des Regionalligisten FC Homburg. Foto: imago images/ImageLabz/Andreas Schlichter via www.imago-images.de

Homburg Beim FC Homburg gibt es einen neuen Coronafall. Und der betrifft mit Timo Wenzel den Trainer des Fußball-Regionalligisten. Wie es ihm geht, teilte der Verein jetzt mit.

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf die Restrunde. Dabei gaben die Grün-Weißen vor einer Woche bekannt, dass sie ihr geplantes Trainingslager in der Türkei absagen. Grund ist die sich dynamisch entwickelnde Corona-Situation, insbesondere im Kontext der anrollenden Omikron-Welle.

Aber auch in der Heimat hat Corona jetzt zugeschlagen. Denn der Trainer der Saarpfälzer, Timo Wenzel, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies teilte der Verein an diesem Montag mit. Bei einer routinemäßigen Testung am vergangenen Samstag vor dem Training fiel der Schnelltest des Ex-Bundesligaspielers positiv aus. Das Ergebnis des im Anschluss durchgeführten PCR-Tests bestätigte gestern die Infektion.