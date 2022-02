Ganz schwache zweite Halbzeit : Blamabler FCH-Auftritt macht Trainer Wenzel mächtig sauer

Homburgs Trainer Timo Wenzel war nach dem 1:3 in Walldorf bedient. Foto: imago images/ImageLabz/Andreas Schlichter via www.imago-images.de

Walldorf Trainer Timo Wenzel war mächtig angefressen. „Ich muss mich sehr zurückhalten, was ich jetzt sage – so dürfen wir uns einfach nicht präsentieren, wie wir es in Hälfte zwei getan haben“, sagte er nach der enttäuschenden Leistung seines FC Homburg am Freitagabend.

Die 1:3 (0:1)-Niederlage beim FC Astoria Walldorf war verdient.

Nach dem mageren 1:1 im ersten Spiel nach der Winterpause gegen Hessen Kassel wollte sich der Fußball-Regionalligist wieder von der besseren Seite zeigen – doch das ging vor 260 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark mächtig schief. Nach einer ordentlichen Startphase mit guten spielerischen Ansätzen bauten die Gäste zusehends ab, während sich bei den abstiegsbedrohten Walldorfern ausgerechnet ein Ex-Homburger zum überragenden Akteur aufschwang. Für Marcel Carl war im Sommer kein Platz mehr beim FCH – nun lieferte er Argumente, warum es womöglich ein Fehler war, ihn ziehen zu lassen.

Carl hielt bei der letzten Aktion in Hälfte eins aus 25 Metern einfach mal drauf – und setzte die Kugel bei seinem Traumtor unhaltbar für FCH-Torwart Krystian Wozniak genau ins rechte Eck (45.). Nach der Pause vergab Winter-Neuzugang Shako Onangolo die einzige klare Homburger Chance (63.).