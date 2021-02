Regionalliga Südwest : FC Homburg erzielt 2:1-Erfolg beim TSV Eintracht Stadtallendorf

Homburg Der FC Homburg hat auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Trainer Matthias Mink gewonnen. Dem 2:1-Heimsieg gegen Schott Mainz vor einer Woche ließ der saarländische Fußball-Regionalligist am Samstag einen weiteren 2:1-Erfolg beim TSV Eintracht Stadtallendorf folgen.

Die Grün-Weißen gerieten früh in Rückstand, nachdem Stadtallendorfs Jascha Döringer mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel bereits in der vierten Minute zum 1:0 für die Gastgeber einnetzte. Der FCH, der in der neunten Minute Glück hatte, dass Döringer seine zweite Großchance gegen den Querbalken des Homburger Tores setzte, tat sich schwer im Spiel nach vorne und musste gleichzeitig aufpassen, gegen den mutig spielenden Tabellenletzten aus Hessen nicht höher in Rückstand zu geraten. In der 33. Minute scheiterte Jannik Sommer dann auch noch mit einem Handelfmeter am stark haltenden Eintracht-Schlussmann Joao Borgert. So ging es nach 45 Minuten mit dem 0:1 aus Homburger Sicht in die Halbzeitpause.