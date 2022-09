Regionalliga Südwest : FCH dank Plattenhardt an der Spitze

BALINGEN Regionalligist FC Homburg gewinnt 3:0 bei der TSG Balingen.

Zur zweiten Hälfte blieb Perdedaj (Wade) angeschlagen in der Kabine, für ihn kam Nico Theisinger. An Homburgs Überlegenheit änderte sich wenig. Die Gäste hatten das Geschehen vor 871 Zuschauern zu jeder Zeit im Griff – und legten sogar noch mal nach. Markus Mendler traf nach seiner Einwechslung und einem Vergehen am mit ihm neu gekommenen Philipp Hoffmann per Elfmeter zum 3:0 (78.). Kurz darauf verpasste Mendler, den Wenzel trotz zuletzt überschaubarer Leistungen etwas überraschend auf die Bank beordert hatte, sein zweites Saisontor, scheiterte am rechten Innenpfosten (82.). An der vollauf geglückten Homburger Revanche für die letzten beiden Auftritte an Ort und Stelle, die mit 0:1 und 1:2 verloren worden waren, änderte das aber herzlich wenig.