2:1-Sieg gegen den Bahlinger SC : Dritter Sieg in Folge für den FC Homburg

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat nach der Winterpause das dritte Spiel in Folge gewonnen. Nach der 0:2-Hinspielniederlage der Grün-Weißen sahen am Samstag 847 Zuschauer im Homburger Waldstadion einen verdienten 2:1-Sieg der Hausherren gegen den Bahlinger SC.

FCH-Trainer Jürgen Luginger veränderte die Mannschaft auf einer Position: Anstelle von Marcel Carl spielte Ihab Darwiche von Beginn an. In der neunten Minute wurde es erstmals lauter im Stadion, als unmittelbar vor der Bahlinger Torlinie ein Getümmel um den all entstand, der FCH das Leder aber nicht über die Linie brachte. Drei Minuten später versuchte es Damjan Marceta per Kopf, verfehlte das Tor aber knapp. In der 16. Minute war es dann Daniel di Gregorio, der den Ball zum verdienten 1:0 für die Gastgeber einnetzte. Die Führung hielt allerdings nur drei Minuten. Dann glich Amaury Bischoff mit der ersten Chance für Bahlingen zum 1:1 aus. Trotzdem blieb Homburg die klar bessere Mannschaft, verpasste es aber, zählbares Kapital daraus zu schlagen. Marceta blieb mit weiteren guten Torgelegenheiten in der 22. und der 34. Minute erfolglos. In der 36. Minute musste sich SC-Schlussmann Dennis Müller ganz lang machen, um einen Fernschuss Ihab Darwiches noch um den Pfosten zu lenken. So ging es mit 1:1 in die Halbzeitpause.