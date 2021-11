Regionalliga Südwest : Doppelschlag nach der Pause bringt den FC Homburg beim FSV Frankfurt auf Kurs

Foto: imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Schultheiß via www.imago-images.de

Frankfurt Fußball-Regionalligist FC Homburg hat am Freitagabend in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zwei Unentschieden in Folge siegten die Grün-Weißen am 17. Spieltag beim Tabellen-14. FSV Frankfurt mit 3:1 (1:0) und feierten damit ihren achten Saisonsieg.