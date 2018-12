Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sprach von einer „extrem emotionalen Europapokalnacht“, Trainer Niko Kovac schwärmte von „Werbung für den Fußball“ – aber Sportdirektor Hasan Salihamidzic plagten nach eigener Aussage „Herzrhythmusstörungen“. Das furiose und dramatische 3:3 (1:0) im letzten Champions-League-Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam hatte die Verantwortlichen des FC Bayern ziemlich aufgewühlt. Am Ende aber überwog in der Nacht auf Donnerstag schon beim Bankett bei Kerzenschein die Erleichterung, den Sturmlauf des niederländischen Vizemeisters überstanden und den Gruppensieg doch noch ins Ziel gerettet zu haben.

Der Gruppensieg, das erklärte Ziel der Bayern, könnte bei der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Montag wertvoll sein, weil München im Rückspiel am 5./6. oder 12./13. März 2019 Heimrecht hat. Wie hoch die Qualität der Gruppenzweiten ist, hatte Ajax deutlich gemacht, zudem sind dort Hochkaräter wie der FC Liverpool oder Atlético Madrid dabei. „Das ist alles Topniveau, nicht nur europaweit, sondern weltweit“, sagte Kovac: „Wir werden uns strecken müssen.“ Immerhin heißen die möglichen Gegner jetzt AS Rom, Lyon oder Tottenham statt Real Madrid, Barcelona oder PSG.

Gesperrt fehlen wird im Achtelfinal-Hinspiel Thomas Müller, der 29-Jährige hatte Amsterdams Nicolas Tagliafico bei einer unglücklichen Aktion im Kung-Fu-Stil mit dem Fuß am Kopf getroffen und dafür die erste Rote Karte seiner Profilaufbahn gesehen (75. Minute). „Nee, nee, das war natürlich keine Absicht“, sagte der reumütige Rotsünder. Salihamidzic warb für ein nicht so hohes Strafmaß. „Mehr als zwei Spiele wird das nicht sein“, sagte der Sportdirektor.

Via Twitter sendete Müller am Donnerstag Genesungswünsche und entschuldigte sich, nachdem er beim Versuch, den Ball zu kontrollieren Tagliafico wohl schlicht und einfach übersehen hatte. Als Müller sich noch im Stadion entschuldigen wollte, war der genähte Ajax-Profi schon nicht mehr in der Kabine.

Wie steinig der Weg zum Henkelpott wird, hatten die Bayern am Mittwoch in Amsterdam erlebt. Ajax dominierte das Spiel zeitweise und stellte die Bayern in der Defensive immer wieder vor große Probleme. „Wir sind viel hinterhergelaufen, haben uns hineindrängen lassen, wir können es besser“, monierte Salihamidzic.

Gut für die Bayern, dass auf Torjäger Robert Lewandowski (13., 87., Foulelfmeter) und den eingewechselten Kingsley Coman (90.) Verlass war, Ajax konterte durch Dusan Tadic (61., 82., Foulelfmeter) und Tagliafico (90.+5). „Es ist korrekt, dass wir keinen Verlierer gesehen haben“, sagte Rummenigge, weil beide Teams schlicht „gut gespielt“ hätten.

Als erstem Bundesliga-Profi glückten dem Polen Lewandowski in der Gruppenphase acht Tore. Er führt vor Lionel Messi (6) die Torjägerliste an. „Ich bin sehr stolz“, sagte der 30-Jährige bei der nächtlichen Feier. Mit seinem 21. Pflichtspieltreffer ist Lewandowski der Beste in Europas Topligen. Eine „Art Lebensversicherung“ sei Lewy, lobte Kovac.

Salihamidzic bekräftigte derweil die Absicht, sich bereits im Winter trotz des dann limitierten Transfermarktes nach möglichen Verstärkungen umzusehen. Die Münchner sollen insbesondere Interesse an den beiden jungen Ajax-Spielern Frenkie de Jong (21/Mittelfeld) und Matthijs de Ligt (Abwehr), mit 19 Jahren bereits Kapitän, haben. Geld für die Nationalspieler sollte da sein, die Einnahmen des Rekordmeisters aus der aktuellen Königsklassen-Saison belaufen sich bisher schon auf 37,35 Millionen Euro.