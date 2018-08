FC Bayern blamiert sich fast

Niko Kovac beobachtete an der Säbener Straße das Auslaufen seiner Ersatzspieler, da blies Uli Hoeneß zur Attacke. Der Präsident von Bayern München richtete den Fokus auf den Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Hoffenheim. Den schwachen Auftritt und den 1:0 (0:0)-Zittersieg im DFB-Pokal beim Dorfklub SV Drochtersen/Assel wollte er lieber schnell vergessen. „Ich bin hundertprozentig sicher, dass wir eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielen werden“, sagte der 66-Jährige bei „Wontorra – der Fußball-Talk“. In Drochtersen, das lange an einer Sensation schnupperte, hätten sich seine Stars mit Blick auf die kommenden Aufgaben wohl nicht verletzen wollen, meinte Hoeneß süffisant.

Kovac zeigte sich nach dem Abpfiff zwar äußerlich entspannt, ließ aber seine innere Unzufriedenheit deutlich durchblicken. „Wir waren handlungslangsam“, sagte der Trainer des Rekordpokalsiegers im rustikalen Presseraum des Regionalligisten: „Wir wollten das eigentlich nicht und waren gewarnt.“ Es war Robert Lewandowski (81.), der vor 8000 Zuschauern im provisorisch ausgebauten Kehdinger Stadion den Finalisten der vergangenen Saison erlöste. Zuvor hatten sich Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben und Co. überraschend schwer getan.

Wortlos schlurfte Jérôme Boateng zum Mannschaftsbus. Er hatte 90 Minuten gespielt – doch ob er bleibt, ist ungewiss.. Einen Wechsel des Innenverteidigers zu Paris St. Germain bezifferte Hoeneß auf „50:50“. Noch wahrscheinlicher erscheint ein Transfer von Sebastian Rudy zu Schalke 04 oder RB Leipzig. Der 28-Jährige stand in Drochtersen nicht im Kader.