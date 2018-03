FC Bayern auf Genuss-Fahrt ins lauteste Stadion Europas

Trotz der fehlenden Spannung will Bayern München das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul nicht zur Spaßveranstaltung verkommen lassen. „Wir wollen genießen, was wir uns im Hinspiel erarbeitet haben“, sagte Kapitän Thomas Müller, betonte aber auch: „Genießen darf man nicht mit Sightseeing verwechseln. Wir werden das tausendprozentig seriös angehen.“

Trotz des 5:0 im Hinspiel scheint heute (18 Uhr/ZDF) Ernsthaftigkeit auch geboten: Die Bayern müssen in die berüchtigte „Hölle am Bosporus“, ins lauteste Stadion Europas. Clubchef Karl-Heinz Rummenigge erwartet einen „gewaltigen akustischen Orkan“, zugleich berichtete er: Nach dem bislang einzigen Auftritt der Münchner in Istanbul 1997 habe man „noch tagelang Ohrensausen gehabt wie nach einem Rolling-Stones-Konzert“.

Hölle hin oder her – dass sie deswegen ein 5:0 verspielen könnten, glauben die Münchner nicht. „Da habe ich keine Sorge. Wenn wir ein 5:0 nicht verteidigen, müssen wir aufhören“, sagte Präsident Uli Hoeneß. Selbst bei Besiktas wissen sie das. „Unser Traum vom Viertelfinale wurde brutal zerstört“, sagte Trainer Senol Günes.

Nicht mit an Bord war gestern unter anderem Arjen Robben. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Rummenigge betonte. Den Niederländer zwicke ein Nerv. Auch der Franzose Corentin Tolisso (Schienbeinprellung) blieb in München, ebenso die Langzeitverletzten Kingsley Coman (Syndesmose) und Manuel Neuer (Mittelfuß). Besiktas fehlen Pepe (Zehenbruch) und Domagoj Vida (Rotsperre).

Große Spannung herrscht dagegen beim zweiten Mittwochspiel. Barcelona empfängt Chelsea – das Hinspiel endete 1:1. Ein Schwergewicht wird also ausscheiden.