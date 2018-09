Trainer Baum mit Tränen: Giefers Patzer schockt FCA

Beim 2:3 am Samstag gegen Werder Bremen ließ der 28-Jährige in der 75. Minute eine Flanke durch die Beine flutschen und ermöglichte so Werder-Neuzugang Davy Klaassen den 3:2-Siegtreffer. Danach gab es sogar Pfiffe von den eigenen Fans.

„Das ist unglaublich“, deutete Baum Konsequenzen an, auch wenn ihn das sichtlich mitnahm: „Dass es so nicht weitergehen kann, das ist uns allen auch bewusst.“ Wie aufgewühlt der Trainer war, zeigte sich im Fernseh-Interview nach dem Abpfiff, als Baum mit Tränen in den Augen beim Reden stockte.