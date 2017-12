später lesen Olympische Winterspiele in Südkorea Fast zwei Drittel der Tickets für Olympia verkauft Teilen

Gut eineinhalb Monate vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Südkorea sind fast zwei Drittel der Tickets verkauft. Nach Angaben des Organisationskomitees POCOG fanden bisher 61 Prozent oder 655 000 Eintrittskarten einen Abnehmer. Die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang ist am 9. Februar.