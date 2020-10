Kostenpflichtiger Inhalt: Saarland-Pokal : Bisten fehlt eine Minute zur Sensation

Bedauernswerter Gianluca Holbach: Der Torhüter des VfB Tünsdorf musste gegen FV Diefflen beim 0:8 acht Mal hinter sich greifen. Aber nicht alle Favoriten setzten sich in der dritten Pokalrunde so deutlich durch, und manch einer strauchelte sogar. Foto: Ruppenthal

Bisten Der TuS Bisten stand am Mittwoch ganz dicht vor einer Sensation: In der dritten Runde des Fußball-Saarlandpokals führte der Bezirksligist bis zur 90. Minute mit 1:0 gegen Saarlandligist FV Schwalbach. Am Ende verlor der TuS aber in der Verlängerung mit 1:3.