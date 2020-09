Fußball-Regionalliga Südwest : Homburgs Schuck freut sich auf Duell mit Pirmasens

Philipp Schuck (links), hier noch im Trikot des FK Pirmasens gegen den FSV Jägersburg, trifft mit dem FC Homburg an diesem Dienstagabend im Waldstadion auf seinen neuen Verein. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Homburg Wenn der FC Homburg an diesem Dienstag um 19 Uhr den FK Pirmasens im Waldstadion empfängt, fiebert Philipp Schuck der Partie besonders entgegen. „Ich habe noch nie gegen einen Ex-Verein von mir gespielt.

Ich verstehe mich mit den meisten dort noch sehr gut und freue mich sehr darauf, die Leute wiederzusehen“, verrät der Außenverteidiger, der zwei Jahre für den FKP gekickt hat. Im direkten Vergleich sieht Schuck den FCH „einen Tick besser aufgestellt als Pirmasens, was die individuelle Qualität der Spieler betrifft“. Der 21-Jährige warnt aber vor dem Kampfeswillen seines Ex-Vereins, der den Homburgern in der Vergangenheit schon oft Probleme bereitete: „Es ist immer eklig, gegen so tiefstehende Gegner zu spielen.“