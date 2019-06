European Games in Minsk : Die Tischtennisspieler machen es vor

Minsk Für die Mannschaft um Timo Boll waren die Europaspiele ein großer Erfolg. Doch das Sportfest bleibt umstritten, seine Zukunft vage.

Timo Boll, Patrick Franziska und Co. strahlten um die Wette, als auch die letzten Olympia-Tickets gelöst waren. Durch die beiden Teamerfolge holten die Tischtennis-Asse bei den Europaspielen die wohl wichtigsten Goldmedaillen des gesamten deutschen Teams. Denn obwohl es in Minsk auch in anderen Sportarten Titel zu bejubeln gab, kamen diese nicht an die Bedeutung im Tischtennis heran.

„Deshalb sind wir ja auch in Top-Besetzung angetreten. Jetzt bleiben uns zusätzliche Termine erspart“, sagte Boll angesichts der Planungssicherheit bis zu den Sommerspielen 2020. Zuvor hatten auch die Frauen ihren Titel im Mannschaftswettbewerb erfolgreich verteidigt und damit wie die Männer die maximale Anzahl an Startplätzen für Tokio 2020 gesichert: Je zwei Spieler im Einzel, das Mixed mit dem Saarbrücker Patrick Franziska und der Ex-Saarlouiserin Petrissa Solja sowie beide Teams werden in Japan vertreten sein.

Info Karateka Horne muss sich mit Bronze begnügen Welt- und Europameister Jonathan Horne hat bei den Europaspielen in Minsk im Karate-Wettbewerb Kumite die erhoffte Goldmedaille verpasst. Der Kaiserslauterer unterlag am Samstag im Halbfinale in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm mit 0:1 gegen Andjelo Kvesic aus Kroatien. Einen Kampf um Platz drei gibt es in dieser Disziplin nicht, beide Halbfinalverlierer bekommen Bronze. Bei den Europaspielen vor vier Jahren in Baku hatte Horne, der früher für das Teikyo Karate Team Saarbrücken startete, Silber geholt. Mit dem Turniersieg in Minsk hätte er sich praktisch sicher für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr qualifiziert.

Athleten aus den 14 weiteren Sportarten in der weißrussischen Hauptstadt dürften neidisch auf die Qualifikationsmöglichkeiten im Tischtennis geblickt haben. Sportlich waren die Gräben zwischen den Sportarten wie schon bei der Europaspiel-Premiere in Baku riesig – es ist das nach wie vor größte Problem des Multisport-Events, das am Sonntag zu Ende ging. „Der Anspruch muss sein, die Athleten aus der ersten Reihe hier zu haben. Momentan haben die Spiele noch nicht die Wertigkeit“, sagte die deutsche Delegationsleiterin Uschi Schmitz, die der Veranstaltung des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) aber auch nach ihrer zweiten Auflage eine Chance geben will: „Es braucht einfach Zeit, bis sich so ein neues Format etabliert.“

Tatsächlich? Die Konkurrenzveranstaltung „European Championships“ begeisterte bereits bei ihrer Premiere in Berlin und Glasgow Massen. Während es dort in Kernsportarten um EM-Titel ging, war das Wirrwarr in Minsk kaum mehr zu überblicken. Die Leichtathleten trugen ihre Wettkämpfe auf magerem C-Niveau in einem skurrilen Format aus, die Kanuten und Judoka kämpften um EM-Medaillen und die Tischtennisspieler um direkte Olympia-Tickets. „Die Öffentlichkeit kann es ja gar nicht verstehen“, sagte Schmitz. Die internationalen Verbände müssten „an einen Tisch“, forderte die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), damit „einiges reformiert“ werden könnte. In erster Linie muss das Niveau auf ein Level gebracht werden.

Der Reiz am millionenschweren Sportfest, das alle vier Jahre und ein Jahr vor den Olympischen Spielen ausgetragen wird, schlägt sich fast ausschließlich in den Qualifikationschancen für Olympia nieder. „So, wie es im Tischtennis gehandhabt wurde, ist es perfekt“, sagte Schmitz. Jeder Sieger löste dort ein Ticket für die Olympischen Spiele. Ansonsten waren lediglich im Karate, Schießen sowie Bogenschießen Startplätze direkt zu ergattern. Das könne geändert werden, glaubt Schmitz: „Wenn man an den richtigen Stellen ansetzt und sie weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen, dass man das Format langfristig als wichtige Olympia-Qualifikation etablieren kann.“ Zugleich weiß die Chefin de Mission, dass das „wirklich schwierig“ sei. Die Verbände müssten in einem ersten Schritt ihr Schlüsse ziehen.

Der DOSB will sich mit etwas Abstand zu der Veranstaltung äußern. Das erste Fazit fiel durchwachsen aus. „Wir hätten sicher gerne die ein oder andere Medaille mehr gehabt“, sagte Schmitz. Vor allem im Judo (einmal Bronze) blieb das Team hinter den Erwartungen zurück, die Kanuten wiederum holten sechs Mal Edelmetall – obwohl ihr Saisonhöhepunkt noch bevorsteht.