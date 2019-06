1. FC Saarbrücken : Startschuss für den vierten Anlauf zur 3. Liga

Saarbrücken Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken startet am Montag in die Saisonvorbereitung. Samstag wird der Gegner im DFB-Pokal ausgelost.

Montags fängt in der Regel die neue Arbeitswoche an. Nach einem nur gut dreiwöchigen Sommerurlaub gilt das auch beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. An diesem Montag um 15 Uhr beginnt für die Mannschaft die Vorbereitung auf die kommende Saison. Für Trainer Dirk Lottner und Sportdirektor Marcus Mann startet damit der vierte Anlauf Richtung 3. Liga. Lottners Vertrag läuft nächsten Sommer aus, Mann ist noch bis 2022 an den FCS gebunden – die Spielzeit 2019/2020 wird für beide eine Nagelprobe.