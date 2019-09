Fußball-Landesliga : Erbach will den Start gegen Blieskastel veredeln

ERBACH/BEBELSHEIM (sho) Der sechste Spieltag in der Landesliga Ost wird bereits am Samstag eingeläutet. Dann empfängt der FC Bierbach an der heimischen Kerb um 16 Uhr die SG Bliesgau. Es ist das Duell des aktuellen Tabellendritten gegen den Achten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Bereits um 14.15 Uhr hat in der Kreisliga A Höcherberg die Bierbacher Zweite die SG Bliesgau II zu Gast. Und um 18 Uhr folgt dann noch die AH-Partie zwischen Bierbach und der SG VB Zweibrücken-SV Ixheim. Um 19 Uhr steigt schließlich im Festzelt die große Mallorca-Party.

Die restlichen Partien gehen am Sonntag um 15 Uhr über die Bühne. Mit zwölf Punkten ist der Aufsteiger SG Erbach sehr gut in die neue Saison hineingestartet und trifft nun zu Hause auf den direkt dahinter auf Rang sechs platzierten SC Blieskastel-Lautzkirchen. „Wir sehen uns als krasser Außenseiter. Wir sind zufrieden mit dem Saisonstart und arbeiten im Training sehr intensiv“, erklärt Andreas Wolf aus dem Trainerteam der SG Erbach. Auch beim jüngsten 5:1-Sieg bei der SpVgg. Einöd-Ingweiler hätte die Leistung gestimmt. „Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir denken aber weiterhin nur von Spiel zu Spiel. Wir arbeiten Woche für Woche akribisch – das hatten wir auch nach der Niederlage in Reiskirchen getan. Wir wollen uns einfach kontinuierlich weiterentwickeln. Da haben wir viel Spaß dran, ohne Druck. Von daher können wir locker aufspielen“, betont Wolf.