Fußball-Regionalliga Südwest : Elversberger Kapitän Conrad fällt wohl wochenlang aus

Die SV Elversberg muss derzeit auf den verletzten Kapitän Kevin Conrad verzichten. Foto: dpa/Werner Schmitt

Elversberg Fußball-Regionalligist bei Hessen Kassel gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die SV Elversberg ist mit gemischten Gefühlen aus der Winterpause herausgekommen. Mit dem ersten Sieg im ersten Spiel (2:1 gegen die TSG Hoffenheim II) schob sich die SVE auf Platz drei in der Tabelle, verlor aber ihren Kapitän. Innenverteidiger Kevin Conrad verletzte sich am Knie und am Sprunggelenk. Eine genaue Diagnose steht nach einer Woche noch nicht fest, es droht aber eine wochenlange Pause.

An diesem Samstag (14 Uhr) im Spiel beim Achten KSV Hessen Kassel fällt Conrad auf jeden Fall aus. Für ihn rückt Laurin von Piechowski in die Abwehr. „Kassel steht zurecht in der oberen Tabellenhälfte. Sie sind vor allem zu Hause sehr aggressiv und stören ständig das gegnerische Spiel. Wir haben unter der Woche diese Drucksituationen vermehrt trainiert“, erklärt SVE-Trainer Horst Steffen.