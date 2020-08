3:0-Sieg im Finale : Elversberger A-Jugend besiegt den FCS und holt den Pokal

St. Ingbert Mit einem 3:0-Erfolg im Finale des A-Jugend-Saarlandpokals gegen den 1. FC Saarbrücken sicherte sich die SV Elversberg den Titel und den Einzug in den Junioren-DFB-Pokal.

Gut zwei Monate nach dem historischen DFB-Pokal-Halbfinale des 1. FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen (0:3) ist in dieser Woche in der saarländischen Landeshauptstadt Pokal-Tristesse eingekehrt. Am Dienstag flog der FCS mit 0:3 gegen den FC Homburg im Halbfinale aus dem Saarlandpokal, am Mittwoch verlor die A-Jugend des FCS, gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen, das Finale des Saarlandpokals mit 0:3 gegen den großen Rivalen SV Elversberg.