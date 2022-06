Vom SC Paderborn : Elversberg verpflichtet Ex-Bundesliga-Spieler Marcel Correia

SVE-Neuzugang Marcel Correia und SVE-Sportdirektor Ole Book. Foto: SV Elversberg

Die SV Elversberg will die Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die Dritte Liga mit neuen Spielern verstärken. Jetzt hat die SVE einen Spieler verpflichtet, der mit Bundesliga-Erfahrung für Stabilität in der Defensive sorgen soll.

Die SV Elversberg hat den 33-jährigen Innenverteidiger Marcel Correia vom SC Paderborn verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Portugiese erhält in Elversberg einen Einjahresvertrag – bis Sommer 2023 – und kam ablösefrei vom Zweitligisten.

„Mit Marcel haben wir einen absolut erfahrenen Innenverteidiger gewonnen, der unserer Mannschaft in der 3. Liga auch durch seine Führungsqualitäten mehr Sicherheit und Stabilität verleihen wird“, sagt SVE-Sportdirektor Ole Book.

Erfahrung in höheren Spielklassen hat Correia bereits gesammelt. So kam er für Eintracht Braunschweig in der Saison 13/14 auf 19 Einsätze in der ersten Fußballbundesliga. Doch auch Elversberg dürfte der Innenverteidiger kennen, denn schließlich ist der Portugiese in Kaiserslautern geboren und durchlief bei den Roten Teufeln viele Stationen – von der U19 bis zur ersten Mannschaft.