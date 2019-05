Saarlandliga : Nervenkitzel pur am letzten Spieltag

Köllerbach In der Fußball-Saarlandliga kämpfen im Saisonfinale drei Clubs um den Oberliga-Aufstieg. Während die SV Elversberg II und die SF Köllerbach Meister werden und damit direkt aufsteigen können, kann der SV Auersmacher nur noch die Relegation erreichen.

Viele Szenarien sind also möglich. Das wahrscheinlichste ist aber, das die SV Elversberg II Meister wird und die SF Köllerbach als Vizemeister in die Oberliga-Aufstiegsrunde einzieht. Dort trifft der Saar-Vertreter auf den Ahrweiler BC und den FV Dudenhofen, die am Samstag, 1. Juni, gegeneinander spielen. Bei einem Remis in dieser Begegnung trifft der Saar-Vertreter am Dienstag, 4. Juni, zu Hause auf Ahrweiler. Andernfalls tritt der Saar-Vertreter am 4. Juni beim Verlierer der ersten Begegnung an. Die letzte Partie am Samstag, 8. Juni, ergibt sich aus den beiden vorangehenden Paarungen, da jede Mannschaft ein Heimspiel haben muss.