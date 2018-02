später lesen Europa League Eklat um Batshuayi und machbare Viertelfinal-Gegner Teilen

Stürmer Michy Bat­shuayi von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im Europa-League-Spiel bei Atalanta Bergamo am Donnerstagabend nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt worden. Das schrieb der belgische Nationalspieler bei Twitter. Dem BVB reichte das 1:1, um nach dem 3:2 im Hinspiel ins Achtelfinale einzuziehen. Atalanta-Präsident Antonio Percassi entschuldigte sich bei Batshuayi und sagte, dies dürfte niemals vorkommen. Marcel Schmelzer hatte nach einem schwachen Spiel der Gäste spät zum 1:1 getroffen (83.). Im Achtelfinale (8. und 15. März) trifft der BVB jetzt auf Red Bull Salzburg. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz.