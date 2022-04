SV Elversberg : Einheit im Kunstrasen-Käfig statt Regionalliga-Fußball

Balingen SV Elversberg fährt umsonst zum Spiel nach Balingen.

Die SV Elversberg hatte am Samstagmittag in Balingen im Ostalbkreis die wahrscheinlich außergewöhnlichste Einheit der Saison. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen trainierte 70 Minuten in einem überdachten Kunstrasen-Käfig vor dem Stadion. Das Regionalliga-Spiel gegen die TSG Balingen wurde am Samstagmorgen wegen eines mit Schnee bedeckten Spielfelds kurzfristig abgesagt.